Российскую журналистку арестовали за фейк о Мариуполе

Журналистку портала RusNews Пономаренко арестовали на два месяца за фейк о Мариуполе

Суд в Санкт-Петербурге вынес постановление об аресте на два месяца журналистки портала RusNews Марии Пономаренко. Причиной стало распространение фейка о якобы нанесенном российскими военными ударе по драмтеатру в Мариуполе. Об этом сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

«Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Марии Пономаренко», — говорится в публикации. Журналистку арестовали на срок до 22 июня 2022 года.

Пономаренко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной ненависти»).

Уточняется, что журналистка 17 марта разместила в своем Telegram-канале ложную информацию о том, что российскими воздушно-космическими силами был нанесен авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, в то время как официальные источники, в том числе Минобороны России, эти данные опровергли. Пономаренко знала об опровержении этой информации, отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что арест на 15 суток из-за неповиновения сотруднику полиции, назначенный журналисту и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (включен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента), признали законным. Такое решение вынес Московский городской суд.

Перед этим публицисту также предъявили обвинение по статье дискредитации российской армии. Уточнялось, что Кара-Мурза не признал вину.

Минобороны России опровергло обвинения Украины в нанесении авиаудара по драмтеатру в Мариуполе, где могли находиться в заложниках мирные жители, 16 марта. В ведомстве заявили, что здание театра взорвали боевики нацбатальона «Азов».