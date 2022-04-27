Под Тулой открылась выставка о природе на месте Куликовской битвы

Более 400 экспонатов представлены на выставке «Природа Куликова поля. Тайны и загадки»

В музейном комплексе «Куликово поле», расположенном в деревне Моховое под Тулой, открылась выставка, посвященная природе на месте Куликовской битвы. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу культурного учреждения ТАСС, посетителям выставки представят около 400 экспонатов, связанных с растительным и животным миром.

В пресс-службе указали, что выставка «Природа Куликова поля. Тайны и загадки» — первый проект музея, который связан исключительно с флорой и фауной места битвы 1380 года. Экспозиция выставки включает порядка сотни предметов из фонда археологии, этнографии и природы музея-заповедника, а также более 300 природных объектов. Представленную вниманию посетителей коллекцию ученые собирали более 30 лет.

В число экспонатов вошла в том числе и коллекция колб с ароматами растений. «Посетители могут открыть эти сосуды и ощутить запахи», — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Архангельске 24 апреля открылась выставка произведений искусства, посвященная временам Золотой Орды и Казанского ханства. В экспозиции представлены произведения ювелирного искусства, кожаной мозаики, керамика, ткани, вышивка и каллиграфия XIX — XX веков.