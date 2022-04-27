Сбросившая 35 килограммов актриса порадовала фанатов результатом преображения

Актриса Ребел Уилсон, сбросившая 35 килограммов, показала фигуру в платье и удивила юзеров

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая сбросила более 35 килограммов, показала фигуру в платье и удивила фанатов внешним видом. Соответствующие снимки опубликованы на Daily Mail.

Звезда фильма «Идеальный голос» прошлась по улицам Лос-Анджелесе в ярко-зеленом платье длины миди с глубоким V-образным декольте и бежевых лодочках на каблуке. В руках знаменитость держала черную сумку, а на лицо нанесла нюдовый мейкап. Известно, что папарацци сняли Уилсон на пути в студию программы Jimmy Kimmel Live!.

Поклонников порадовал результат преображения похудевшей актрисы, о чем они принялись писать под размещенными в ее Instagram кадрами (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). «Красотка», «Выглядишь потрясающе», «Восхищаюсь твоей силой воли!», «Выглядишь супер, Ребел!», «Стала еще краше», «Просто вау», «Обожаю тебя», — высказывались юзеры.

В ноябре 2021 года Уилсон также перечислила упражнения, которые помогли ей избавиться от лишних килограммов. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.