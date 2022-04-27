Названы последствия вступления Финляндии в НАТО для России

В Госдуме допустили разрыв договора о Сайменском канале при вступлении Финляндии в НАТО

Если Финляндия станет членом НАТО, то Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией. С таким прогнозом выступили в Госдуме, пишут «Известия».

Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков назвал последствия вступления Финляндии в НАТО и допустил разрыв договора о Сайменском канале. По его мнению, членство Финляндии в альянсе обострит диалог с Москвой.

«По мере ухудшения отношений России с какой-либо страной договоры, заключенные в период благожелательных отношений и имевшие смыслы в этой связи, могут пересматриваться. Было бы вполне естественно [пересмотреть договор аренды Сайменского канала]», — отметил Новиков.