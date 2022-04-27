Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы последствия вступления Финляндии в НАТО для России

В Госдуме допустили разрыв договора о Сайменском канале при вступлении Финляндии в НАТО

Фото: Pixabay

Если Финляндия станет членом НАТО, то Россия может пересмотреть договор об аренде пограничного Сайменского канала с Финляндией. С таким прогнозом выступили в Госдуме, пишут «Известия».

Первый зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков назвал последствия вступления Финляндии в НАТО и допустил разрыв договора о Сайменском канале. По его мнению, членство Финляндии в альянсе обострит диалог с Москвой.

«По мере ухудшения отношений России с какой-либо страной договоры, заключенные в период благожелательных отношений и имевшие смыслы в этой связи, могут пересматриваться. Было бы вполне естественно [пересмотреть договор аренды Сайменского канала]», — отметил Новиков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
Названы последствия вступления Финляндии в НАТО для России
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Глава Пентагона назвал разговоры о членстве Украины в НАТО спекуляцией
Мясников рассказал о влиянии храпа на потенцию
Прекратившая работу в России Visa оценила свои убытки
США открыли в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину
Китай призвал США быть осторожными в своих словах и действиях по вопросу Тайваня
Миру предсказали рекордно высокие цены на сырье и продовольствие
Планы Европы по замещению газа из России назвали достаточно оптимистичными
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.