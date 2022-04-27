Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией

В МИД Франции назвали остановку поставок газа Россией шантажом

Франция считает шантажом действия России в отношении поставок газа. Об этом заявил представитель французского Министерства иностранных дел, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал остановку поставок газа Россией в Польшу и Болгарию. Сложившуюся ситуацию французский чиновник назвал напоминанием о необходимости снижения энергозависимости Европы от газа России.

Представитель МИД Франции добавил, что страна сотрудничает с партнерами по Евросоюзу, чтобы обеспечить региону надежное энергоснабжение и найти альтернативу российскому газу.

Ранее «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.