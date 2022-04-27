Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией

В МИД Франции назвали остановку поставок газа Россией шантажом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Франция считает шантажом действия России в отношении поставок газа. Об этом заявил представитель французского Министерства иностранных дел, пишет РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал остановку поставок газа Россией в Польшу и Болгарию. Сложившуюся ситуацию французский чиновник назвал напоминанием о необходимости снижения энергозависимости Европы от газа России.

Представитель МИД Франции добавил, что страна сотрудничает с партнерами по Евросоюзу, чтобы обеспечить региону надежное энергоснабжение и найти альтернативу российскому газу.

Ранее «Газпром» полностью остановил поставки газа по действующим контрактам в Болгарию и Польшу. Поводом для прекращения прокачки стал отказ указанных стран платить в рублях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Итальянская компания согласилась открыть рублевый счет для оплаты газа
Минобороны России предупредило о провокациях Украины в Лисичанске
Переехавшая в Израиль москвичка напомнила о «правилах лифта»
Британский разработчик IT решений приостановил деятельность в России
Eni отказалась комментировать намерение открыть рублевые счета в «Газпромбанке»
Молдавия признала отсутствие альтернативы российскому газу
Момент встречи летчика Ярошенко с семьей попал на видео
Франция назвала шантажом остановку поставок газа Россией
Летчик Ярошенко рассказал о своем состоянии здоровья
Фитнес-тренер назвала преимущества утренних занятий спортом перед сном подольше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.