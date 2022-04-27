Террористы устроили в тюрьме шариатский суд и наказывали заключенных поркой

Daily Mail: террористы организовали шариатские суды и порку заключенных в тюрьмах Англии

В английских тюрьмах, в том числе в Белмарше и Уайтмуре, осужденные за терроризм объявляют себя эмирами и радикализируют заключенных-мусульман. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на адвоката Джонатана Холла, для тех, кто отказывается соблюдать мусульманские законы, террористы устраивают шариатский суд.

По его словам, «эмиры» в качестве наказания устраивают порку заключенных и заставляют их заниматься «грязной работой» — убираться в тюремных камерах.

Холл также сообщил, что сотрудники тюрем не пресекают подобное поведение, так как террористы грозят им обвинениями в расизме и исламофобии.

Аналогичную ситуацию описывает The Times со ссылкой на отчет службы по борьбе с терроризмом. По информации издания, экстремисты смогли установить контроль в тюрьмах с помощью ложных обвинений в адрес сотрудников исправительных учреждений. В отчете также говорится, что «эмиры» стремились контролировать все сферы жизни заключенных-немусульман, в том числе диету и этикет купания.