Россиянка посетила Шри-Ланку и рассказала об отдыхе в стране в разгар кризиса

«Тонкости туризма»: россиянка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке после объявления дефолта

Посетившая Шри-Ланку россиянка рассказала об особенностях отдыха на острове после объявления дефолта. Наблюдения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Как заявила путешественница, туроператоры продолжают продавать путевки в страну несмотря на разгар экономического кризиса. По ее словам, туры на Шри-Ланку в настоящее время относительно недорогие, значительно дешевле многих популярных пляжным направлений.

Так, читательница портала заплатила за тур на восемь дней 226 тысяч рублей. В стоимость вошли авиабилеты с пересадкой в Дубае и проживание в четырехзвездочном отеле «все включено».

Одним из главных достоинств гостиницы туристка назвала пляж, откуда можно понаблюдать за черепахами — однако из-за этого побережье облюбовали постояльцы соседних отелей. «Буквально толпы, которые занимали последние места на пляже и под завязку заполняли бассейн», — описала она происходящее.

За пределы гостиницы автор почти не выходила из-за не очень спокойной обстановки в городах. По ее словам, в стране проходят не всегда мирные митинги, а также есть проблемы с бензином. Из-за этого очереди на заправках могут достигать нескольких километров. «Брать машину в аренду тоже не советую», — подчеркнула девушка.

Кроме того, она призвала внимательно смотреть на ценники в ресторанах и в экскурсионных бюро, так как продавцы всегда добавляют к стоимости лишние 10 процентов, ссылаясь на налоги.

«Обязательно приеду в эту страну еще раз, когда тут немного улягутся политические страсти. Очень хочется прогуляться по городам и увидеть настоящую жизнь местных людей, а не просто лежать на пляже», — резюмировала россиянка.

Ранее, 12 апреля, Шри-Ланка объявила в стране дефолт по внешнему долгу на сумму в 51 миллиард долларов после того, как у нее закончилась валюта для импорта необходимых товаров. Сейчас островное государство проходит через самый серьезный экономический кризис со времен обретения независимости.