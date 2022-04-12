Шри-Ланка объявила дефолт

Шри-Ланка объявил дефолт по внешнему долгу

Шри-Ланка объявил дефолт по внешнему долгу на сумму в 51 миллиард долларов после того, как у нее закончилась валюта для импорта необходимых товаров, пишет The Times of India, ссылаясь на заявления правительства страны.

Островное государство проходит через самый серьезный экономический кризис со времен обретения независимости, сопровождаемый регулярными отключениями энергии и острой нехваткой продовольствия и топлива.

«Правительство принимает экстренные шаги только в качестве крайней меры, которая должна предупредить дальнейшее ухудшение финансового положения страны», — говорится в заявлении властей.

Немедленный дефолт необходим, чтобы обеспечить равные права всем кредиторам в ожидании программы восстановлении экономики при помощи Международного валютного фонда (МВФ), указали в правительстве. Кризис уже привел к серьезным проблемам для всего населения Шри-Ланки и спровоцировал антиправительственные протесты.