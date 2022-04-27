Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск

SANA: ПВО Сирии отражает израильскую атаку в небе над Дамаском

Силы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку Израиля в небе над столицей государства, об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

«Наши ПВО противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском», — говорится в сообщении.

Как отмечает РИА Новости, в столице Сирии были слышны взрывы. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.

15 апреля Сирия заявила, что Израиль производит воздушную атаку по окрестностям Дамаска со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города. Силы противовоздушной обороны противостояли ракетам и сбили часть из них. В результате был нанесен только материальный ущерб, среди военных и гражданских потерь не произошло.

