Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
SANA: ПВО Сирии отражает израильскую атаку в небе над Дамаском
Силы противовоздушной обороны Сирии отражают воздушную атаку Израиля в небе над столицей государства, об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.
«Наши ПВО противостоят израильской агрессии в небе над Дамаском», — говорится в сообщении.
Как отмечает РИА Новости, в столице Сирии были слышны взрывы. Информации о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало.
15 апреля Сирия заявила, что Израиль производит воздушную атаку по окрестностям Дамаска со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города. Силы противовоздушной обороны противостояли ракетам и сбили часть из них. В результате был нанесен только материальный ущерб, среди военных и гражданских потерь не произошло.