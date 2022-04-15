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Сирия заявила об атаке Израиля по окрестностям Дамаска

Агентство SANA: Израиль производит воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска

Фото: Ammar Safarjalani/ Globallookpress.com

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что Израиль производит воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска, обстрелу подвергся ряд объектов.

Инцидент произошел около 23 часов (время совпадает с московским). Атака велась со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города.

Силы противовоздушной обороны противостояли ракетам и сбили часть из них, передает агентство. В результате был нанесен только материальный ущерб, среди военных и гражданских потерь не произошло.

Телеканал Al Hadath сообщил, что военно-воздушные силы Израиля атаковали окрестности Дамаска, где были размещены иранские установки ПВО и радары. Также удары были нанесены по военной колонне, которая доставила партию беспилотников отрядам «Хезболлах», которые воюют на стороне армии Сирии.

По информации очевидцев, на юго-западной окраине сирийской столицы были слышны несколько мощных взрывов.

9 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама. Обстрел был совершен со стороны Израиля, заявили в вооруженных силах страны.

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Марина Совина
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