Сирия заявила об атаке Израиля по окрестностям Дамаска

Агентство SANA: Израиль производит воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска

Сирийское государственное агентство SANA заявило, что Израиль производит воздушную атаку по окрестностям столицы Сирии Дамаска, обстрелу подвергся ряд объектов.

Инцидент произошел около 23 часов (время совпадает с московским). Атака велась со стороны Голанских высот по некоторым точкам в сельской местности на западе города.

Силы противовоздушной обороны противостояли ракетам и сбили часть из них, передает агентство. В результате был нанесен только материальный ущерб, среди военных и гражданских потерь не произошло.

Телеканал Al Hadath сообщил, что военно-воздушные силы Израиля атаковали окрестности Дамаска, где были размещены иранские установки ПВО и радары. Также удары были нанесены по военной колонне, которая доставила партию беспилотников отрядам «Хезболлах», которые воюют на стороне армии Сирии.

По информации очевидцев, на юго-западной окраине сирийской столицы были слышны несколько мощных взрывов.

9 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетную атаку в провинции Хама. Обстрел был совершен со стороны Израиля, заявили в вооруженных силах страны.

