Фитнес-тренер назвала преимущества утренних занятий спортом перед сном подольше

Coach9: фитнес-тренер рассказала, как привыкнуть к утренним тренировкам

Фитнес-тренер и судья реалити-шоу о похудении «Потерявший больше всех» Мишель Бриджес назвала преимущества утренних занятий спортом перед сном подольше. Ее рекомендации приводит портал Coach9.

Она обратила внимание, что ранние тренировки лучше способствуют уменьшению веса и задают настроение на весь день. «Ранние тренировки не только приносят замечательное настроение — ведь вы уже знаете, что дело сделано, — но и расслабляют. Но если днем или ночью вы тренируетесь, вы в любом случае молодец», — заверила она.

По словам Бриджес, она обычно тренируется, проводив сына в школу, но рекомендует и устраивать тренировки в пять часов утра. «Если это возможно, дважды в неделю поднимайтесь на полчаса раньше, чтобы тело постепенно адаптировалось к новому режиму. Постепенно организм привыкнет к регулярным тренировкам», — рассказала она.

Ранее австралийские диетологи Сьюзи Баррелл и Линн Уорд заявили, что спорт можно назвать преградой для похудения. По словам экспертов, хотя физические упражнения полезны для здоровья, слишком интенсивные занятия спортом повышают аппетит.