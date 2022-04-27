Диетологи назвали спорт преградой для похудения

Диетологи Баррелл и Уорд утверждают, что из-за занятий спортом становится труднее похудеть

Австралийские диетологи Сьюзи Баррелл и Линн Уорд утверждают, что спорт усиливает чувство голода и приводит к перееданию, что позволяет назвать его преградой для похудения. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам экспертов, хотя физические упражнения полезны для здоровья, слишком интенсивные занятия спортом повышают аппетит. Кроме того, при частых изнурительных тренировках организм начинает вырабатывать кортизол, который является гормоном накопления жира. В результате похудеть и избавиться от жира становится труднее.

Баррелл добавляет, что если худеющий человек потребляет в день 1400-1600 килокалорий, то для похудения нет необходимости в энергозатратных тренировках. Однако прекращать занятия спортом только из-за этого не следует. «Упражнения полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, они помогают справиться со стрессом и тревогой, они делают кости более здоровыми и повышают их плотность», — напомнила Уорд.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании, которая не могла прожить ни дня без чипсов и шоколада, сумела сбросить 23 килограмма за два года. Ей удалось похудеть, делая по 20 тысяч шагов в день.