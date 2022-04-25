Женщина похудела на 23 килограмма и поделилась своим методом

Daily Express: британка сумела похудеть на 23 килограмма, делая по 20 тысяч шагов в день

Жительница Великобритании, которая не могла прожить ни дня без чипсов и шоколада, сумела сбросить 23 килограмма за два года. Она поделилась своим методом похудения с Daily Express.

32-летняя мать четверых детей Мелани Лоуренс из графства Линкольншир считает, что набрала вес из-за постоянной занятости. Она почти никогда не успевала позавтракать, а после обеда ела много чипсов и шоколада. Иногда женщина брала себя в руки и садилась на диету, но вредная еда очень скоро сводила ее усилия на нет, и она поправлялась еще больше.

В июле 2020 года британка наткнулась на рекомендацию, согласно которой, чтобы похудеть, нужно делать по 15-20 тысяч шагов в день и сократить количество потребляемых килокалорий до 1900 в сутки. Она решила попробовать, заменила столь любимые ей чипсы и шоколад на полезную пищу и стала регулярно совершать долгие прогулки.

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«Сначала я даже не надеялась, что смогу ограничиться 1900 килокалориями, потому что привыкла постоянно что-то жевать, — вспоминает британка. — Но потом начала следить за потреблением и увидела, насколько калорийными были продукты, которые я обычно ела».

Метод оказался очень действенным. По словам Лоуренс, до похудения она ненавидела саму мысль о том, что кто-то на нее смотрит — настолько была в себе неуверенна. «А сейчас жду не дождусь теплой погоды, чтобы показать всем свои рельефные мышцы», — подытожила она свой рассказ.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Австралии сбросила 22 килограмма за пять месяцев и раскрыла секрет похудения. Для того чтобы похудеть, женщина начала питаться особым образом.