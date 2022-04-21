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Сбросившая 22 килограмма за пять месяцев женщина раскрыла секрет похудения

Daily Mail: жительница Австралии похудела на 22 килограмма с помощью пятиразового питания

Фото: @thessy.k

32-летняя жительница Австралии, дизайнер одежды Тесси Батсинилас после рождения второго ребенка похудела на 22 килограмма за пять месяцев. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам Батсинилас, ей удалось избавиться от избыточного веса без помощи изнурительных диет. Секрет похудения заключался в пятиразовом питании, состоящем из трех основных приемов пищи и двух перекусов — до и после физической активности. Кроме того, каждый день она отводила 28 минут на силовые или высокоинтенсивные тренировки и один или два раза в неделю ходила гулять быстрым шагом.

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Женщина признается, что план похудения для нее разработал супруг, который является совладельцем фитнес-компании. Он составил реалистичную программу, основанную на ее образе жизни и предпочтениях в еде, аналогичную той, которой она следовала после рождения их первого ребенка. В тот раз ей также удалось сбросить 23 килограмма.

Батсинилас рекомендует сочетать в рационе белки, углеводы, клетчатку и жиры. Ее обычный завтрак во время похудения состоял из двух яиц, ломтика цельнозернового хлеба, грибов, шпината и четверти авокадо. На ужин она предпочитала 100 граммов куриной грудки или курицу терияки во фритюре, вареный бурый рис и азиатскую зелень. Для перекуса она выбирала продукты, богатые питательными веществами — например, фрукты или орехи.

Ранее сообщалось, что жительница Мельбурна похудела на 35 килограммов перед собственной свадьбой. Ей удалось сбросить вес благодаря особой диете, основанной на печенье.

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Рузанна Акмалтдинова
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