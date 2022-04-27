Соседи открывшего стрельбу в детсаду под Ульяновском рассказали о нем

Соседи убившего трех человек в детском саду под Ульяновском назвали его тихоней

Соседи 26-летнего Руслана Ахтямова, который, предположительно, убил трех человек в детском саду под Ульяновском, рассказали о нем. Об этом сообщает РИА Новости.

По их словам, Ахтямов вместе со своими родителями жил на втором этаже трехэтажного дома, который находится напротив детского сада, где произошло тройное убийство.

«Я его давно не видел… Он тихоня был, на такого и не подумаешь», — рассказал сосед парня.

Другой местный житель отметил, что часто видел только родителей Руслана, но не его самого. Отец Ахтямова пил, вспомнил сосед, а мать работала в администрации.

О стрельбе в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области стало известно 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, также пострадала младший воспитатель. Возбуждено уголовное дело об убийстве.