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Появились данные о состоянии выжившей при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Врачи прооперировали выжившую при стрельбе в детсаду под Ульяновском воспитательницу

Фото: Сергей Ивлев / РИА Новости

Воспитательницу Елену Карпову, выжившую при стрельбе в детском саду «Рябинка» в поселке Вейшкама Ульяновской области, прооперировали врачи. О ее состоянии рассказал бывший губернатор региона, депутат Госдумы Сергей Морозов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что женщина была прооперирована в больнице скорой медицинской помощи. Теперь ее собираются переводить на лечение в Москву в Институт травматологии. «Обязательно навещу ее там и окажу всю необходимую помощь по ее размещению там», — написал Морозов.

Депутат добавил, что также будет проводиться работа с семьями погибших детей.

Ранее стало известно, что похороны двух детей и воспитательницы, погибших при стрельбе в детсаду «Рябинка», пройдут 28 апреля на кладбище поселка Вешкайма. Об этом сообщила глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах.

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Константин Лысяков
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