Власти назвали дату похорон погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском

Власти сообщили, что погибших при стрельбе в детсаду под Ульяновском похоронят 28 апреля

Похороны воспитательницы Ольги Митрофановой и двух детей, погибших при стрельбе в детском саду «Рябинка» в Ульяновской области, пройдут 28 апреля на кладбище поселка Вешкайма. Об этом сообщила глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, траурная церемония начнется в 12:10 возле домов, где жили погибшие. Отпевание состоится в храме Бориса и Глеба.

Стельмах отметила, что в церемонии примут участие более 2500 жителей. Для перевозки участников похорон планируется привлечь четыре автобуса и две газели. На дороге по ходу движения колонны будут дежурить сотрудники полиции и Росгвардии.

Глава муниципалитета добавила, что Александра Дронина, убитого в этот день стрелком с целью завладеть оружием, также похоронят 28 апреля.

Ранее власти Ульяновской области объявили 28 апреля в регионе днем траура по погибшим в результате стрельбы в детском саду в Вешкайме. Семьям погибших и пострадавших будет оказана психологическая и финансовая помощь.

О стрельбе в детском саду «Рябинка» под Ульяновском стало известно днем 26 апреля. В здание проник 26-летний Руслан Ахтямов, вооруженный ружьем ИЖ-27. Мужчина открыл стрельбу, в результате которой были убиты двое детей и воспитательница. Еще одну сотрудницу детсада госпитализировали с огнестрельным ранением плеча и переломами.