Власти раскрыли детали нападения стрелка на детсад под Ульяновском

Стрелок проник в детский сад под Ульяновском, пока воспитатели отвлеклись на уборку

Стрелок проник на территорию детского сада «Рябинка» в Ульяновской области, пока воспитатели отвлеклись на уборку во время тихого часа. Подробности нападения рассказала глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах, сообщает Telegram-канал «Симбирский шугожор».

По ее словам, преступник зашел в детский сад, когда младший воспитатель мыла. Выстрелом он ранил женщину в плечо и поднялся на второй этаж, где убил двух детей и другого педагога.