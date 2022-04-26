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Власти раскрыли детали нападения стрелка на детсад под Ульяновском

Стрелок проник в детский сад под Ульяновском, пока воспитатели отвлеклись на уборку

Стрелок проник на территорию детского сада «Рябинка» в Ульяновской области, пока воспитатели отвлеклись на уборку во время тихого часа. Подробности нападения рассказала глава администрации Вешкаймского района Татьяна Стельмах, сообщает Telegram-канал «Симбирский шугожор».

По ее словам, преступник зашел в детский сад, когда младший воспитатель мыла. Выстрелом он ранил женщину в плечо и поднялся на второй этаж, где убил двух детей и другого педагога.

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Константин Лысяков
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