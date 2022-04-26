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После стрельбы в детском саду под Ульяновском нашли тело владельца ружья

Baza сообщила об убийстве владельца ружья, из которого стреляли в детсаду под Ульяновском

Фото: Telegram-канал «Baza»

После стрельбы в детском саду под Ульяновском нашли тело владельца ружья — Александра Дронина. Об этом во вторник, 26 апреля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, тело убитого россиянина было обнаружено на свалке рядом с поселком. Предположительно, с ним расправился 26-летний Руслан Ахтямов, который после совершенного преступления завладел его оружием — ИЖ-27.

После этого вооруженный злоумышленник пришел в детский сад во время тихого часа. Cначала преступник ранил нянечку, после выстрелил в воспитательницу Ольгу Митрофанову, а затем — в детей. После этого он совершил суицид. В учреждении не было охранника, была установлена только тревожная кнопка.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют мотив и обстоятельства тройного убийства.

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Владимир Седов
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