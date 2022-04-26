После тройного убийства в детсаду под Ульяновском завели дело

СК России возбудил уголовное дело после тройного убийства в детском саду под Ульяновском

Начало событий в новости После стрельбы в детском саду под Ульяновском нашли тело владельца ружья

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об убийстве на территории детского сада в Ульяновской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они выясняют мотив и обстоятельства тройного убийства, жертвами которого стали двое детей и воспитатель.

Ранее 26 апреля сообщалось, что стрельбу в детсаду «Рябинка» устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Он застрелил из ружья двух детей, нянечку и ранил воспитателя, а затем покончил с собой. Его опознала мать. С 2013 года Ахтямов состоял на учете в психбольнице. Он проживал по соседству с 68-летним Александром Дрониным — владельцем ружья, из которого были совершены выстрелы. Тело пенсионера найдено в автомобиле рядом с детсадом.