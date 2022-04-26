Появились новые данные об устроившем стрельбу в детском саду под Ульяновском

Устроивший стрельбу в «Рябинке» под Ульяновском Ахтямов оказался соседом владельца ружья

Стрельбу в детском саду «Рябинка» под Ульяновском устроил 26-летний Руслан Ахтямов. Новые данные о стрелке во вторник, 26 апреля, публикует Telegram-канал Shot.

Отмечается, что покончившего с собой после расправы над нянечкой и двумя детьми россиянина опознала его мать. С 2013 года Руслан Ахтямов состоял на учете в психбольнице. Он проживал по соседству с Александром Дрониным — владельцем ружья, из которого были совершены выстрелы. Местонахождение Дронина устанавливается. По словам жены, супруг утром уехал с оружием в лес.

По информации Telegram-канала «112», Ахтямов вел замкнутый образ жизни. Он уехал вместе с пенсионером, чтобы пострелять из ружья.

На данный момент известно, что злоумышленник пришел в детский сад с ружьем ИЖ-27 во время тихого часа. Cначала преступник ранил нянечку, после выстрелил в воспитательницу Ольгу Митрофанову, а затем — в детей. После этого он совершил суицид. В учреждении не было охранника, была установлена только тревожная кнопка.