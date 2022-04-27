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В Ульяновской области объявят траур по погибшим при стрельбе в детсаду

В Ульяновской области 28 апреля станет днем траура по погибшим при стрельбе в детсаду

Фото: Максим Иванов / ТАСС

В Ульяновской области 28 апреля станет днем траура по погибшим в детском саду «Рябинка» в Вешкайме, где мужчина застрелил воспитательницу и двух детей. Об этом рассказал сенатор от российского региона Айрат Гибатдинов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана финансовая и психологическая помощь. Гибатдинов заверил, что работает над этим вместе с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

Накануне ульяновский глава рассказал, что с пострадавшими при стрельбе работают психологи. Также Русских выразил соболезнования родным и близким погибших.

Стрельба в детсаду поселка Вешкайма Ульяновской области произошла во вторник, 26 апреля. Погибли двое детей и воспитатель, пострадала сотрудница образовательного учреждения — ее госпитализировали с ранением плеча. Предварительно, стрельбу устроил 26-летний Руслам Ахтямов — он вооружился ружьем ИЖ-27 и проник в здание во время тихого часа.

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Анна Щербакова
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