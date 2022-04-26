Глава Ульяновской области дал поручения после стрельбы в детском саду

Губернатор Ульяновской области Русских дал поручения после стрельбы в детском саду

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских дал поручения после стрельбы в детском саду в Вешкаймском районе. Об этом он написал в Telegram.

По его словам, семьям погибших будет оказана комплексная помощь: медицинская, психологическая и социальная. С пострадавшими в настоящее время работают психологи, добавил глава региона.

Кроме того, на место происшествия выехали заместители губернатора Игорь Эдель и Александр Коробко, с ними работают главы профильных ведомств. Также Русских сообщил, что прервал рабочую поездку на ИННОПРОМ в Ташкенте и вылетел ближайшим рейсом в Ульяновск.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас», — подчеркнул губернатор региона.

26 апреля в поселке Вешкайма (Ульяновская область) неизвестный застрелил в детском саду «Рябинка» двух детей и нянечку, а после совершил суицид. Очевидцы сняли на видео обстановку у детсада. На кадрах видны здание учреждения, собравшиеся люди, а также служебные машины силовых структур и медпомощи.