Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Глава Пентагона назвал разговоры о членстве Украины в НАТО спекуляцией

Глава Пентагона Остин заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО являются спекуляцией
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Kai Pfaffenbach

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News назвал какие-либо разговоры по теме возможного членства Украины в НАТО спекуляцией, подчеркнув, что не собирается обсуждать данную тему, передает РИА Новости.

«Я не хочу спекулировать о том, что может произойти», — заявил американский министр обороны.

Он также отметил, что в настоящее время вопрос о вступлении Украины в альянс не находится в повестке дня и не является приоритетным.

Ранее стало известно, что Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину. Источник заявил, что новая структура в Германии займется координацией и ускорением поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В Контрольном центре Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine), кроме американских специалистов, работают сотрудники из 15 стран.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны обвинило Британию в провоцировании Украины на удары по России
Названы последствия вступления Финляндии в НАТО для России
Сирия сообщила о воздушной атаке Израиля на Дамаск
Глава Пентагона назвал разговоры о членстве Украины в НАТО спекуляцией
Мясников рассказал о влиянии храпа на потенцию
Прекратившая работу в России Visa оценила свои убытки
США открыли в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину
Китай призвал США быть осторожными в своих словах и действиях по вопросу Тайваня
Миру предсказали рекордно высокие цены на сырье и продовольствие
Планы Европы по замещению газа из России назвали достаточно оптимистичными
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.