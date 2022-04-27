Глава Пентагона назвал разговоры о членстве Украины в НАТО спекуляцией

Глава Пентагона Остин заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО являются спекуляцией

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью Fox News назвал какие-либо разговоры по теме возможного членства Украины в НАТО спекуляцией, подчеркнув, что не собирается обсуждать данную тему, передает РИА Новости.

«Я не хочу спекулировать о том, что может произойти», — заявил американский министр обороны.

Он также отметил, что в настоящее время вопрос о вступлении Украины в альянс не находится в повестке дня и не является приоритетным.

Ранее стало известно, что Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину. Источник заявил, что новая структура в Германии займется координацией и ускорением поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В Контрольном центре Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine), кроме американских специалистов, работают сотрудники из 15 стран.