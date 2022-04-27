США открыли в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину

CNN заявил, что США открыли в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину

Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны.

Источник заявил, что новая структура в Германии займется координацией и ускорением поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В Контрольном центре Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine), кроме американских специалистов, работают сотрудники из 15 стран, отметили журналисты.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи.

Белый дом готовится сделать объявление о выделении дополнительных 800 миллионов долларов на вооружение и поддержку Украины. Предполагается, что содержание нового пакета военной помощи будет аналогично предыдущему и включит тяжелое вооружение, а также тысячи боеприпасов.