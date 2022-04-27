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США открыли в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину

CNN заявил, что США открыли в Германии центр по контролю поставок вооружений на Украину

Фото: P_Deshayes / Global Look Press

Пентагон на базе Европейского командования Вооруженных сил США в Штутгарте открыл центр по контролю за поставками вооружений на Украину, передает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны.

Источник заявил, что новая структура в Германии займется координацией и ускорением поставок военной помощи Киеву со стороны более чем 40 стран. В Контрольном центре Европейского командования по Украине (EUCOM Control Center of Ukraine), кроме американских специалистов, работают сотрудники из 15 стран, отметили журналисты.

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Ранее стало известно, что президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи.

Белый дом готовится сделать объявление о выделении дополнительных 800 миллионов долларов на вооружение и поддержку Украины. Предполагается, что содержание нового пакета военной помощи будет аналогично предыдущему и включит тяжелое вооружение, а также тысячи боеприпасов.

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Марина Совина
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