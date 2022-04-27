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В Польше по обвинению в шпионаже задержали россиянина и белоруса

Польская прокуратура задержала россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

Фото: Bryan Woolston / Reuters

По обвинению в шпионаже в пользу России на северо-востоке Польши задержаны россиянин и белорус, сообщает Telewizja Polska с ссылкой на представителя польской прокуратуры Александра Скшиняжа.

«Россиянин и белорус задержаны в Белостоке по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях союзных войск. Оба проживали в Польше на протяжении многих лет», — говорится в сообщении.

Скшиняж уточнил, что представители Службы военной контрразведки Польши предоставили доказательства работы задержанных в интересах российской разведки. На данный момент они арестованы судом на три месяца, обоим грозит до десяти лет тюрьмы.

12 апреля польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживающего на территории страны гражданина России по обвинению в шпионаже. В ходе расследования, проводимого Управлением по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске, правоохранители выяснили, что россиянин собирал «данные о воинских частях, их оснащении и расписании».

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Дмитрий Сотак
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