Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура сообщила о задержании россиянина по обвинению в шпионаже

Фото: Hannah McKay / Reuters

Польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживающего на территории страны гражданина России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Военная жандармерия задержала россиянина в ходе расследования, проводимого Управлением по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске.

«Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что задержанный собирал «данные о воинских частях, их оснащении и расписании».

По ходатайству прокурора суд временно арестовал россиянина на три месяца. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Ранее охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, которого подозревают в шпионаже в пользу России, отверг обвинения в передаче секретных данных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Будущее экономики России после падения ВВП оценили
Бывший сотрудник «Азовстали» раскрыл подробности о бомбоубежищах на заводе
Российский фигурист отказался считать предателями сменивших гражданство атлетов
В появлении правых идей в Европе увидели влияние Путина
Путин обозначил основную цель спецоперации на Украине
Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный
Названа стоимость самой дешевой виллы в Таиланде
Стали известны подробности ранения корреспондентки Первого канала в Мариуполе
ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье сторонником «Правого сектора»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.