В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура сообщила о задержании россиянина по обвинению в шпионаже

Польская прокуратура заявила о задержании постоянно проживающего на территории страны гражданина России по обвинению в шпионаже. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Военная жандармерия задержала россиянина в ходе расследования, проводимого Управлением по военным делам окружной прокуратуры в Гданьске.

«Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионской деятельностью в интересах разведки Российской Федерации», — говорится в сообщении. Там же уточняется, что задержанный собирал «данные о воинских частях, их оснащении и расписании».

По ходатайству прокурора суд временно арестовал россиянина на три месяца. Его могут лишить свободы на срок до 10 лет.

Ранее охранник посольства Великобритании в Берлине Дэвид Смит, которого подозревают в шпионаже в пользу России, отверг обвинения в передаче секретных данных.

