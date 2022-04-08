Гражданин Великобритании отверг обвинения в шпионаже в пользу России

Охранник посольства Великобритании в Берлине не признал вину в шпионаже в пользу России

Охранник посольства Великобритании в Берлине, которого подозревают в шпионаже в пользу России, отверг обвинения в передаче секретных данных. Об этом сообщает Daily Mail.

Гражданин Великобритании Дэвид Смит предстал перед Вестминстерским магистратским судом в пятницу, 8 апреля, по обвинению в девяти правонарушениях, каждое из которых предусматривает максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения в соответствии с законом о государственной тайне. Смит не признал себя виновным ни по одному из пунктов обвинения.

Уточняется, что 57-летнего Смита обвиняют в сборе «полезной для российского государства» информации и передаче российской стороне данных о сотрудниках посольства. Согласно материалам следствия, Смит якобы пытался связаться в письме с генерал-майором Сергеем Чухуровым, российским военным атташе из посольства России в Берлине. В письме содержались подробности о деятельности, личностях, адресах и номерах телефонов различных сотрудников государственной службы Ее Величества.

Смита также обвиняют в сборе засекреченных материалов, в том числе копий документов, видеозаписей с камер видеонаблюдения и упаковок от SIM-карт. Своими действиями, отмечает издание, он нанес ущерб безопасности и интересам государства путем сбора секретной информации о деятельности правительства.

11 августа 2021 года Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца в Потсдаме. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию. В Германии заявили, что будут всячески поддерживать расследование.