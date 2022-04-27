Польские спецслужбы заявили о росте активности российской разведки

В Польше задержаны семь подозреваемых в шпионаже в интересах России

Польские спецслужбы отмечают рост активности российской агентурной разведки, с момента начала специальной операции на Украине суммарно задержано семь подозреваемых в шпионаже в интересах России, заявил пресс-секретарь министра, координирующего работу польских спецслужб, Станислав Жарын, сообщает ТАСС.

«Мы имеем дело с повышением интенсивности шпионской деятельности против Польши. С начала войны задержано семь граждан Польши или иностранцев, действующих для российской или белорусской разведки. Мы видим большую активность, в том числе в области разведки в польской армии. Все это приводит к нашему однозначному и быстрому ответу», — резюмировал он.

27 апреля польская прокуратура сообщила о задержании россиянина и белоруса, которые подозреваются в работе в пользу российской разведки. По данным правоохранительных органов, они собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях польских и натовских войск