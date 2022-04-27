Психологи вычислили степень влияния детских травм на взрослую жизнь

Psychology Today: детские травмы связаны с неумением принимать решения во взрослой жизни

Психологи провели новое исследование, которое вычислило степень влияния полученных в детстве психологических травм на человека во взрослой жизни. Работу ученых Лондонского университета, опубликованную в научном журнале Psychological and Cognitive Sciences, цитирует издание Psychology Today.

Психолог Александр Ллойд разделяет неблагоприятный опыт, полученный в детстве, на три категории: опасные события (связанные с физическим, эмоциональным, сексуальным насилием), игнорирование и события, связанные с неблагоприятной обстановкой в семье (развод, психические болезни членов семьи, тюремное заключение родственника).

В процессе исследования изучалось влияние детских травм на умение или неумение принимать решения. Ллойд рассказал, что добровольцам предлагали сыграть в компьютерную игру о сборе яблок, в которой, чем дольше игрок остается у одного дерева, тем меньше яблок оно дает. Выяснилось, что люди, пережившие детский травмирующий опыт, были менее склонны к исследованию возможностей игры и колебались при необходимости принять решение покинуть уже занятое место и отправиться на поиски нового дерева.

Результаты ученые связали с развитием областей мозга, которые ответственны за оценку вознаграждения за свои действия.

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