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Россияне с конца февраля стали чаще жаловаться психологам на стресс и агрессию

РБК: россияне стали чаще переживать из-за денег и эмиграции

Фото: Unsplash

С конца февраля 2022 года россияне стали чаще обращаться к психологам и жаловаться на агрессию, стресс и не только. Больше всего жители РФ переживают из-за панических атак, денег, переездов и эмиграции, сообщает РБК.

Эксперты отмечают, что за последние три месяца сократилось число обращений к психологам из-за проблем в отношениях: сейчас людей больше волнует социально-экономическая ситуация в стране.

В начале марта с жалобами на повышенную тревожность за помощью к специалистам обратились 68 процентов клиентов сервиса «Ясно». Это на шесть процентов больше, чем неделей раньше.

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Сооснователь сервиса Данила Антоновский рассказал изданию, что в указанный период количество обращений с жалобами на стресс выросло с 47 до 55 процентов. Тех, кто боится за финансы, переживает из-за переезда или эмиграции, стало на три процента больше.

«На пару недель снизился интерес к теме отношений с партнером и с родителями», — прокомментировал Антоновский.

По данным сервиса Zigmund.Online, на 10,5 процента выросла доля запросов о «непонятных» эмоциях и агрессии.

Психолог и сооснователь онлайн-сервиса YouTalk Анна Крымская рассказала РБК, что основными запросами с начала марта стали зашкаливающая тревога, страх и паника. С ними обращаются за помощью 90 процентов пользователей.

Ранее психолог рассказал, что поможет за 15 минут по утрам справиться со стрессом. Клинический психолог Бродерик Сойер советует замедлиться, подумать о своих делах и выбрать расслабляющее занятие, будь то чашка кофе, прослушивание музыки по радио или короткая прогулка в ближайшем парке.

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Вера Владзиевская
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