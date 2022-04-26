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Психолог рассказал о способе справиться со стрессом по утрам за 15 минут

Психолог Сойер порекомендовал проводить ментальную гигиену по утрам

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Клинический психолог Бродерик Сойер из Луисвилля (Кентукки, США) рассказал о способе справиться со стрессом за 15 минут с помощью практик ментальной гигиены. Рекомендации Сойера приводит CNN.

Такую практику он сравнил с чисткой зубов и заверил, что она снижает выработку гормона стресса кортизола, с повышенным уровнем которого связан целый спектр заболеваний. «Не говорите, что нет времени, времени у вас достаточно на многое. Если практиковать осознанность, ментальное здоровье будет требовать все меньше нашей энергии, жизненных соков», — так врач объяснил необходимость регулярной практики по утрам.

Прежде всего, для утренних 15-минуток Сойер рекомендует пробовать новые практики. Он советует замедлиться, подумать о своих делах и выбрать расслабляющее занятие, будь то чашка кофе, прослушивание музыки по радио или короткая прогулка в ближайшем парке. «Важно пробовать новое, пока вы не найдете то, что расслабляет именно вас», — говорит он.

Кроме того, психолог рекомендует записывать то, как человек чувствует себя после 15-минутки, и отмечать, помогли ли практики почувствовать себя лучше, и насколько они повлияли на энергичность, спокойствие, способность справляться со стрессом.

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Сойер напоминает, что в разные дни человеку помогают разные вещи, и просит не забывать об этом, а также не стесняться проводить такие 15-минутки не только утром. Также как минимум трижды в неделю Сойер рекомендует заниматься физической активностью: йогой, ходьбой, ездой на велосипеде. «Полезно расслабиться и в конце дня, выключив уведомления, отстранившись от экранов и дав себе разгрузиться», — говорит врач.

Ранее семейный психолог заявила в разговоре с «Лентой.ру», что для понимания причин измены важно помнить, что у всех людей разная половая конституция и разные сексуальные фантазии. Но чаще всего, по ее словам, партнеры идут в другие отношения не за сексом, а за некой достройкой себя.

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Александра Лисица
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