Психолог объяснил наличие измен в отношениях

Психолог Абрамова заявила, что измены могут помочь спасти отношения

Семейный психолог Жанна Абрамова считает, что для понимания причин измены важно помнить, что у всех людей разная половая конституция и разные сексуальные фантазии. Но чаще всего, по ее словам, партнеры идут в другие отношения не за сексом, а за некой достройкой себя. Наличие измен в отношениях психолог объяснила в разговоре с «Лентой.ру».

Причины измен

Один человек, к великому сожалению, все другому человеку дать не может. Мы все все равно травмированные и с детства, и по жизни. Нам все равно чего-то не хватает. Кому-то не хватает внимания, кому-то секса, кому-то заботы, кому-то разговоров и так далее. То есть мы не за телом идем, не за сексом, секс — это про жизнь. Мы идем за каким-то набором жизненных качеств, который может удовлетворить другой человек Жанна Абрамова семейный психолог

Постоянные любовницы, по словам Абрамовой, появляются, когда одна женщина составляет для мужчины ровно половинку, и он добирает через вторую женщину еще одну половинку. «То есть она 0,5, и он через любовницу добирает еще 0,5, и они вместе составляют единицу. И часто, почему не могут выбрать какую-то женщину, потому что выберет он любовницу, а там тоже 0,5, и пойдет искать еще 0,5», — отметила она.

Кто чаще изменяет

Изменяют инфантильные люди, которые не могут самостоятельно себя достроить и идут за достройкой себя к другому партнеру, считает она. Так, если мужчине не хватает материнской любви и заботы, он может ходить к более зрелой любовнице при наличии молодой жены, даже если она умница и красавица, привела пример Абрамова.

«У меня есть история: жене 25 лет, а любовнице 56, и ничего с этим не сделать. Он идет, как к маме, она его любит, кормит, понимает, жалеет. А бедная жена в 25 лет только родила ребенка, и она сама ребенок, ей самой нужна защита и забота, а он просто инфантильный. Ему не додали заботы — мама умерла у него в детстве, его воспитывала бабушка, и он идет к женщинам постарше за заботой. Не за телом же идет и не за сексом — хотел бы тела и секса, пошел бы к проституткам», — поделилась психолог.

Также, по ее словам, существует два типа отношений: по судьбе и под задачу. В отношениях под задачу измены происходят чаще. Например, мужчина рос в семье без отца, и когда он встречает девушку, которая беременеет от него, он женится на ней, хотя у них не произошло какой-то судьбоносной встречи и нет чувств. Он женится под воздействием некого чувства вины, долга, ответственности, потому что у него есть детская травма, отметила психолог.

«И вот он мается, не понимает, почему он несчастлив, что-то ищет, находит другую женщину, с которой случается любовь, и там уже задачи закрыть гештальт нет. Он включается в эту любовь у них все хорошо, и ему уже налево не нужно идти, потому что он себя ощущает комфортно», — рассказала Абрамова.

Можно ли предотвратить измены

К великому сожалению, не существует способа предотвратить измены в отношениях, потому что мы можем влиять только на себя, а измена — это про другого человека, обратила внимание психолог.

«Тут ничего не сделать, потому что мы хотим сделать через себя, а измена — это про другого человека. Поэтому не существует ответа на вопрос, как сделать, чтобы мне не изменяли. Это же его история, часто, когда хочется чего-то добрать со стороны. Все мы в отношения входим больненькие, друг через друга себя достраиваем, друг через друга растем, что-то прорабатываем. Тут просто нужно понимать, что порой это не про нас», — уточнила Абрамова.

Как реагировать на измены

Разовые измены — это некое топливо, допинг, если после них мужчина даже не помнит имен, возвращается домой, продолжает работать, любить жену, воспитывать детей, на это можно посмотреть с философской стороны, посоветовала психолог. «Надо быть помудрее. Мы все ходим за энергией, за едой — кто-то чрезмерно пьет, кто-то чрезмерно ест, что-то потребляет, и это тоже такая достройка себя», — отметила психолог.

В случае если между партнерами не остается ничего общего, любовница может даже не разрушить, а, наоборот, спасти семью, убеждена Абрамова.

Когда клея нет, не на чем строить дальше отношения, в этот разрыв могут встроиться любовницы. То есть жена своя, родная, любимая, там есть дети, но он вырос, у него другое мировоззрение, другой жизненный вектор, и, по сути, любовницы часто отношения клеят на чувстве вины Жанна Абрамова семейный психолог

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