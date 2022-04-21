Психолог раскрыл способ избавиться от раздражительности в отношениях

Психолог Наумова посоветовала увидеть в себе раздражающие в партнере черты

Зачастую люди недовольны качествами своего партнера, которые на самом деле есть в них самих, сказала семейный психолог Наталья Наумова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала способ постараться побороть подобное раздражение близким человеком.

Со знаком «минус»

Чтобы проработать раздражительность из-за каких-либо черт характера партнера, важно понять, какие качества вызывают недовольство в близком человеке, найти их в себе и себе же их разрешить, посоветовала Наумова.

В человеке есть абсолютно все, но, когда мы себе что-то запрещаем под гнетом наших детских травматизаций, именно это становится нашим триггером, мешает выстраивать доверительные отношения, и мы будем делать все возможное для того, чтобы вновь и вновь быть недовольным другим человеком и чтобы за счет этого почувствовать себя либо жертвой ситуации — «Золушкой», либо единственным умным человеком в этой семье, который спасает семью. Все это не приводит к успеху и счастью в личной жизни, а приводит в тупик Наталья Наумова семейный психолог

Для проработки этого момента с клиентами, которые находятся на грани развода, психолог предлагает им написать список, в котором, не обманывая себя, нужно обозначить все качества, которые раздражают в партнере. Потом напротив тех качеств, которые есть в себе, и они заметны, нужно поставить знак «плюс», а напротив тех, которых мы в себе не наблюдаем — знак «минус».

«Именно качества с минусом в нас есть, но они под запретом, и важно их проработать. Например, многие люди считают, что в них нет жестокости, но тогда мы начинаем разбирать, что у нас есть определенные представления о том, какая жестокость допустима, а какая нет. Например, на улице много бездомных животных, но мы их не берем домой, и далеко не каждое животное мы подкармливаем, и это, возможно, тоже жестокость. Но это та жестокость, которую мы себе разрешили, живя в большом городе», — уточнила психолог.

По ее словам, когда человек принимает в себе каждое такое качество, он перестает зацикливаться на качествах партнера. Однако, если мы четко видим, что у близкого есть качества, которые для нас являются неприемлемыми, значит это просто не тот человек.

Мы можем изменить только себя

Не стоит всю жизнь пытаться изменить другого человека, отметила Наумова, ведь если он захочет, то сам будет это делать. Важная задача в отношениях — стараться подстроиться под партнера, понять, получиться ли у вас жить с этим человеком.

«Если плохо, не получается, значит, это не тот человек, надо, конечно, постараться, попытаться что-то сделать, особенно если есть дети в семье, проработать обиды. Но если после проработки обид, травм все равно возникает чувство, что это не тот человек, значит, не стоит мучать ни себя, ни партнера, потому что есть где-то рядышком другой человек, который доставит счастье», — заключила психолог.

Ранее Наумова в разговоре с «Лентой.ру» раскрыла секреты крепкого брака, а семейный психолог Анна Девятка перечислила пять видов страхов перед новыми отношениями.