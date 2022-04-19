Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Психолог перечислила пять видов страхов перед новыми отношениями

Психолог Девятка рассказала, что личной жизни мешает страх не найти «того самого»

Фото: Emma Bauso / Pexels

Семейный психолог, супервизор Анна Девятка перечислила пять видов страхов перед новыми отношениями. В беседе с «Москвой 24» она рассказала и о том, как развеять страхи, которые мешают личной жизни.

Первым Девятка назвала страх не найти «того самого». Поиск идеального партнера, предупреждает психолог, может затянуться, и специалисты рекомендуют не соглашаться на меньшее, но посмотреть на ситуацию под другим углом и найти то, что может дать человеку «неидеальный» партнер.

Среди четырех других фобий в отношениях — страх самораскрытия, продолжает врач. «Развитие отношений предполагает принятие чужих привычек, странностей и "тараканов", поэтому не получится показывать только светлую сторону, ведь пока прячетесь вы, партнер тоже не показывает слабости», — говорит Девятка, обещая, что страх самораскрытия уходит после опыта взаимодействия с партнером.

По словам специалиста, мешать может и боязнь повторения прежних болезненных сценариев. Она предупреждает, что в любом сценарии есть вторичная выгода, которую человек умеет получать только с помощью абьюзивных отношений, и эту проблему должен решать сексолог.

Материалы по теме:
«Это была обычная жизнь» Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
«Это была обычная жизнь»Она бежала от Сталина, а он — от Гитлера. Потом они поженились и убили тысячи крокодилов
8 ноября 2019
Дикая семейка Лэнсвуд Они уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
Дикая семейка ЛэнсвудОни уже семь лет живут вне цивилизации и не собираются возвращаться
26 января 2018

Кроме того, завести новые отношения мешает страх предательства после негативного опыта, признает Девятка. «Важно внимательно посмотреть на человека рядом и спросить себя: "Готов ли я рискнуть и предоставить лимит доверия, попробовать побыть рядом в спокойствии и уюте именно с этим человеком?" Если ответ "да" и желание тепла и близости перевешивает страхи, дайте шанс этим отношениям», — советует она.

Последним в списке специалист называет страх попасть в зависимость от любви (страх использования). Он, по словам врача, преодолевается с помощью определения четких границ, в чем вы готовы помогать и какими ресурсами, в том числе финансовыми, делиться.

Ранее психолог Сьюзан Уитборн назвала категории людей, не умеющих хранить секреты. Она отметила, что перед тем, кто хочет поделиться сокровенным, стоит непростой выбор — довериться другому человеку или нет, и необходимо осознавать, что за последствия этого выбора придется самостоятельно нести ответственность.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Байден захотел быть президентом до 86 лет
Юлианна Караулова рассказала о послеродовой депрессии
Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации на Украине
Зеленский решил продлить военное положение на Украине
Ургант выставил на продажу подмосковный особняк с плесенью
Наведение «Калибров» и «Кинжалов» ускорили
Определена средняя стоимость квартиры в Крыму
Британия поставит Украине бронированные ракетные установки Stormer
Стала известна предложенная «Барселоной» сумма за Левандовски
Московская биржа захотела перенимать опыт Ирана
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.