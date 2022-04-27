Стало известно о массовом желании россиян пойти в поход на майские праздники

Wildberries: спрос на снаряжение для турпоходов в апреле вырос на 129 процентов

Российские путешественники резко заинтересовались туристическими походами на майские праздники. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-ретейлера Wildberries, передает ТАСС.

Отмечается, что о массовом желании россиян пойти в поход в предстоящие длинные выходные говорит повышенный спрос на снаряжение для активного отдыха. Так, количество продаж инвентаря для турпоходов в период с 1 по 25 апреля 2022 года вырос на 129 процентов по сравнению с прошлым годом. Число заказов палаток увеличилось на 127 процентов, спальных мешков — на 98 процентов, трекинговых ботинок — на 148 процентов, а специальных гермомешков — на 104 процента.

Также на 106 процентов возрос спрос на снаряжение для горных походов, на 112 процентов — на надувные лодки, подходящие для сплавов средней сложности, и на 621 процент — на весла.

Крое того, согласно данным исследования, выросло число заказов на товары для охоты и рыбалки (плюс 145 процентов), на удочки (220 процентов), рыболовные кормушки (300 процентов), грузила (237 процентов) и рыболовные костюмы (237 процентов).

В апреле россиянка, которая часто путешествует по Крыму, назвала походы лучшим форматам отдыха на курорте. Путешественница призналась, что, несмотря на некоторые минусы, она отдыхает на полуострове четвертый год подряд. Самым легким маршрутом для похода она назвала восхождение на гору Кошка.