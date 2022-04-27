Российская авиакомпания отменила рейсы в страны СНГ без объяснения причин

«Уральские авиалинии» продлили приостановку полетов в страны СНГ до 29 октября

Авиакомпания «Уральские авиалинии» продлила приостановку полетов в Казахстан, Азербайджан, Армению и Узбекистан до конца октября. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Согласно информации источника, рейсы из стран СНГ были отменены с начала марта — сейчас приостановку полетов продлили до 29 октября включительно. Причины такого решения российская авиакомпания не объяснила.

Ранее в апреле сообщалось, что Россия увеличила число авиарейсов в дружественные страны, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Китай, Узбекистан, Оман и Таджикистан. Так, отечественные перевозчики получили новые допуски на полеты в эти государства.

Ранее «Уральские авиалинии» отправили в вынужденный простой часть своих сотрудников. Согласно приказу главы компании Сергея Скуратова, на этот раз снижение издержек потребовалось из-за «сложной геополитической ситуации», закрытия воздушного пространства стран Европы, временного режима использования воздушного пространства на юге России и ограничений на использование самолетов.