Два хлопка раздались в микрорайоне российского города вблизи военного аэродрома

Дежурный ГО И ЧС сообщил, что в одном из микрорайонов Воронежа зафиксировано два хлопка

В одном из микрорайонов Воронежа было зафиксировано два хлопка, об этом сообщил помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району города, передает ТАСС.

«Было два хлопка в районе микрорайона Шилово. Опергруппа ГО и ЧС, а также опергруппа от МЧС находятся на месте инцидента», — сказал собеседник агентства.

Микрорайон Шилово расположен вблизи военного аэродрома Балтимор. На место происшествия также прибудет представитель Следственного комитета России.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на информацию жителей микрорайона в социальных сетях, около 04:40 по московскому времени в Воронеже два раза предположительно сработала ПВО, в воздух поднимались самолеты.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде с 03:35 мск раздаются громкие звуки, похожие на взрывы. Позднее он уточнил, что в районе села Старая Нелидовка загорелся склад боеприпасов, пострадавших нет.

