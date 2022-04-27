«Яндекс» задумался о поисках новой биржи

«Яндекс» заявил о возможном размещении акций на новой международной бирже вместо Nasdaq

Компания «Яндекс» может разместить акции на новой международной фондовой бирже. О ее поисках компания задумалась после того, как торги ее бумагами были приостановлены на площадках в США, следует из отчетности за первый квартал.

Торги акциями класса A компании Yandex N.V. прекратились 28 февраля. «Торги нашими акциями на бирже Nasdaq по состоянию на отчетную дату приостановлены, и у нас нет информации о том, могут ли они возобновиться и когда», — сообщили в компании.

Там также напомнили, что торги приостанавливались и на Московской бирже. 29 марта они возобновились, однако, по новым законам иностранцы акции на российской площадке продать не могут. Ввиду этого и иных ограничений «расчеты по сделкам между акционерами, которые приобрели наши акции на бирже Nasdaq, и инвесторами на Московской бирже невозможны, а объем наших акций, доступных для торговли на Московской бирже, ограничен», сказано в публикации.

В компании пояснили, что именно по этим причинам и ищут альтернативные варианты, которые позволят акционерам компании торговать бумагами.

26 апреля «Яндекс» прокомментировал сообщения об имеющихся у него планах разделиться на российскую и международную компании. В пресс-службе заявили, что подобных намерений нет.