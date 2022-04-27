Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

«Яндекс» задумался о поисках новой биржи

«Яндекс» заявил о возможном размещении акций на новой международной бирже вместо Nasdaq

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Компания «Яндекс» может разместить акции на новой международной фондовой бирже. О ее поисках компания задумалась после того, как торги ее бумагами были приостановлены на площадках в США, следует из отчетности за первый квартал.

Торги акциями класса A компании Yandex N.V. прекратились 28 февраля. «Торги нашими акциями на бирже Nasdaq по состоянию на отчетную дату приостановлены, и у нас нет информации о том, могут ли они возобновиться и когда», — сообщили в компании.

Там также напомнили, что торги приостанавливались и на Московской бирже. 29 марта они возобновились, однако, по новым законам иностранцы акции на российской площадке продать не могут. Ввиду этого и иных ограничений «расчеты по сделкам между акционерами, которые приобрели наши акции на бирже Nasdaq, и инвесторами на Московской бирже невозможны, а объем наших акций, доступных для торговли на Московской бирже, ограничен», сказано в публикации.

В компании пояснили, что именно по этим причинам и ищут альтернативные варианты, которые позволят акционерам компании торговать бумагами.

26 апреля «Яндекс» прокомментировал сообщения об имеющихся у него планах разделиться на российскую и международную компании. В пресс-службе заявили, что подобных намерений нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Россия обменяла студента из Техаса на осужденного в США летчика Ярошенко
Татьяна Буланова ответила на вопрос об эмиграции из России
Россиян обезопасят от оскорблений в сети
Террористы устроили в тюрьме шариатский суд и наказывали заключенных поркой
Больше половины россиян остались без дач
Модель раскрыла простой способ спрятать живот на фото в купальнике
Стало известно об удержании российских моряков на украинском заводе
Врач перечислила признаки и опасности избытка или нехватки гормонов в организме
Знаток «Что? Где? Когда?» прокомментировал новость об уголовном деле против него
Москалькова рассказала о многолетних попытках освободить летчика Ярошенко
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.