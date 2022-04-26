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«Яндекс» прокомментировал возможность разделения на две компании

«Яндекс» сообщил об отсутствии планов разделиться на российскую и международную компании

Фото: Sergey Smirnov / Globallookpress.com

У «Яндекса» отсутствуют намерения разделиться на российскую и международную компании, сообщили ТАСС в пресс-службе интернет-гиганта.

«Нет никаких планов по разделению компании», — прокомментировали там подобную возможность.

О возможных переменах в «Яндексе» и появлении двух компаний ранее написала «Медуза» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на несколько источников.

По словам одного из собеседников издания, международная организация работала бы под иным брендом, но построили бы ее выходцы из «Яндекса». Предполагалось, что штаб-квартира новой структуры будет в Ереване, однако еще один источник утверждал, что рассматривается и вариант размещения в Тель-Авиве.

После начала специальной операции России на Украине из «Яндекса» ушел Тигран Худавердян: в середине марта он покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора компании на фоне санкций Европейского союза. 2 апреля с поста гендиректора «Яндекса» ушла Елена Бунина.

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Платон Щукин
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