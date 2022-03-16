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Новый глава «Яндекса» покинул совет директоров на фоне санкций ЕС

Новый глава «Яндекса» Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Новый глава «Яндекса» Тигран Худавердян покинул совет директоров и пост заместителя гендиректора компании на фоне санкций Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как говорится в сообщении компании, теперь до 15 апреля Елена Бунина, которую должен был заменить Худавердян, будет исполнять обязанности гендиректора ООО «Яндекс». «В Яндексе сформировалась сильная команда управленцев, и Совет директоров рассмотрит изменения в структуре руководства, опираясь на эту команду», — заявили в компании.

15 марта Евросоюз ввел четвертый пакет санкций против России. Под ограничения попали миллиардер Роман Абрамович, глава «Яндекса» Тигран Худавердян и акционер «Альфа-Групп» Герман Хан, а также главы энергетических и горнодобывающих компаний. Всего под ограничения попали 15 физических и 9 юридических лиц из России.

Позднее стало известно, что Великобритания ввела санкции против Худавердяна, журналистов Артема Шейнина и Армена Гаспаряна. Россияне включены в санкционный список из-за специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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