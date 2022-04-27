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Власти США объявили награду 10 миллионов долларов за «российских разведчиков»

Госдеп США объявил награду до $10 млн за информацию о шести предполагаемых сотрудниках ГРУ

Фото: Pixabay

Власти США объявили награду до 10 миллионов долларов за информацию о шести предполагаемых «российских разведчиках», сотрудниках Главного разведуправления России (ГРУ), которые подозреваются в причастности к кибератаке в 2017 году с применением вируса NotPetya. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента, передает ТАСС.

Программа ведомства Rewards for Justice (RFJ, «Вознаграждение за помощь правосудию») предполагает вознаграждение за помощь в идентификации или установлении местонахождения людей, участвовавших в кибератаках против критически важной инфраструктуры Соединенных Штатов по распоряжению или под контролем иностранного правительства.

«RFJ ищет информацию о шести офицерах Главного разведывательного управления, касающуюся их роли в преступном сговоре, связанном с вредоносной деятельности в киберсфере», — заявили в Госдепартаменте.

В ведомстве отметили, что эти лица якобы были участниками сговора, связанного с использованием вредоносного программного обеспечения и ведения подрывной деятельности «в целях получения РФ стратегической выгоды». В 2020 году им было предъявлено обвинение.

В начале апреля власти Великобритании обвинили российские спецслужбы — ФСБ, СВР и ГРУ — во вредоносных действиях в киберпространстве. В Лондоне заявили, что каждая из служб имеет свои полномочия в этой сфере.

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Марина Совина
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