Бывшего губернатора Сахалинской области приговорили к 15 годам колонии

Экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии

Бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина приговорили к 15 годам колонии строгого режима по второму коррупционному делу. Об этом сообщает ТАСС.

Помимо тюремного заключения, экс-губернатора обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.

Александра Хорошавина арестовали за взяточничество в 2015 году. По версии следствия, за два года работы он незаконно получил более 5,6 миллионов долларов (347 миллионов рублей). После этого он был снят с должности указом президента России Владимира Путина в связи с утратой доверия.

В феврале 2018 года бывшего чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. В июне того же года экс-губернатору предъявили новые обвинения по фактам взяточничества.