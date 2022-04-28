Захарова раскрыла подробности обмена американца Рида на летчика Ярошенко

В МИД рассказали, что посольство России в США принимало большое участие в судьбе Ярошенко

Посольство России в Вашингтоне принимало большое участие в судьбе российского летчика Константина Ярошенко на протяжении 12 лет его заключения в США. Подробности обмена россиянина на американского студента Тревора Рида рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

«По прилете он позвонил и передал слова благодарности всем сотрудникам МИД России, но в первую очередь он сказал, что благодарен нашей стране и всем тем, а это широкий круг людей, специалистов, ведомств, которые принимали участие в его судьбе. Двенадцать лет за него боролись», — заявила Захарова. По ее словам, российское посольство в Вашингтоне прилагало практические усилия каждый день: отправляли ноты протеста, письма администрации тюрьмы, посещали Ярошенко и откликались на его просьбы.

Захарова добавила, что, хотя США «вплотную занимаются правами человека», Ярошенко отказывались оказывать первую помощь. «Ему не давали анальгетик, когда он лишался зубов. Он просил в связи с обострением и появлением новых болезней оказать элементарную медицинскую помощь, и вот простейшая операция, которая избавляет человека от огромных мучений, была предоставлена только после того, как в ходе переговоров [министра иностранных дел России Сергея] Лаврова с его американским коллегой был передан целый пакет документов», — утверждает дипломат.

27 апреля состоялся обмен американского студента Тревора Рида на летчика Константина Ярошенко.