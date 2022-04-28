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«Аэрофлот» в мае откроет прямое сообщение из Москвы в города Узбекистана

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых регулярных рейсов из Москвы в Узбекистан

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Авиакомпания «Аэрофлот» объявила о запуске прямых регулярных рейсов из Москвы (Шереметьево) в города Узбекистана — Самарканд, Бухару и Ургенч.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией «Россия» на самолетах российского производства Superjet 100. Начало полетов в Самарканд запланировано на 2 мая, в Бухару — 11 мая, в Ургенч — 13 мая, говорится в сообщении авиаперевозчика.

При этом в связи с запуском прямых рейсов из Москвы отменены полеты из Сочи в Самарканд — с 2 мая, в Бухару — с 10 мая и в Ургенч — с 13 мая.

Уточнить действующее расписание полетов в Узбекистан и купить билеты можно на сайте авиакомпании.

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Татьяна Романова
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