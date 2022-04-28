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В Ростовской области родился кенгуренок-альбинос

В парке Лога в Ростовской области родился кенгуренок-альбинос

Фото: Парк Лога

В парке Лога под Каменском-Шахтинским в Ростовской области родился кенгуренок-альбинос. Об этом сообщает «МК Ростов-на-Дону» со ссылкой на сотрудников зоосада.

По словам собеседника издания, беременность у матери кенгуренка протекала незаметно, поэтому долгое время никто не знал о малыше. «В феврале из сумки показалась маленькая белая лапка, и все поняли, что в скором времени оттуда вылезет маленький кенгуреныш», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новорожденный всех удивил — рождение альбиноса встречается в одном случае на 100 тысяч. Малыш уже показывается наружу и однажды выскакивал из сумки, но быстро спрятался обратно.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в зоопарк Ростова-на-Дону приехали новые питомцы — северные серые кенгуру.

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Варвара Кошечкина
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