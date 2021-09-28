В Ростовском зоопарке появились редкие кенгуру

В Ростовский-на-Дону зоопарк приехали новые питомцы — северные серые кенгуру. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте учреждения.

Отмечается, что взрослые самцы этого вида могут достигать человеческого роста. Что касается зверинца в Ростове-на-Дону, то туда привезли двух самок, которые в настоящий момент проходят период адаптации. Их размер сопоставим с размером кенгуру Беннета.

Северные серые кенгуру редко встречаются в зоопарках. Уточняется, что работники Новосибирского зоопарка создали размножающуюся группу, когда привезли животных из Японии и Иерусалима. Позднее они поделились потомством с ростовским учреждением.

«Сейчас девочки находятся во внутреннем вольере, привыкают к новому месту обитания и людям. Они очень любопытны, реагируют на голоса сотрудников, довольно близко подходят, но брать еду из рук пока побаиваются», — говорится в публикации.

В настоящее время кенгуру находятся на карантине. Позднее их перемесят в наружный вольер.