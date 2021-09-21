В Астраханском зоопарке родились котята пантеры

В Астраханском зоопарке «Баба Фрося», расположенном в Камызякском районе, родились два котенка пантеры. Видео с ними опубликовал портал «Астрахань Ру».

На ролике можно увидеть, как двое маленьких черных зверят перемещаются по вольеру. Рядом с ними находится их мать. Как назвали котят, пока неизвестно.

Зоопарк «Баба Фрося» был основан в 2012 году. В настоящее время он занимает территорию размером в два гектара земли, на которое обитает около сотни особей различных животных.

В конце августа сообщалось, что в Сочинском национальном зоопарке впервые отправились на прогулку котята переднеазиатского леопарда, родившиеся от прибывших из Швеции самки Шивы и самца Филоу. Звери появились на свет 30 июля. Несколько дней они неоднократно пытались вывалиться из логова, однако за ними присматривала Шива. В итоге один из них все же выпал на грунт и несколько минут провел за пределами вольера.