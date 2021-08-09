В зоопарке Перми родился детеныш лангура

В пермском зоопарке появилось потомство редкого вида обезьян — яванского лангура. Соответствующий материал публикует местный портал Text.

По информации издания, 6 августа у пары лангуров, Джулии и Спайка, родился детеныш с ярко-оранжевым окрасом, пол которого невозможно определить до достижения месячного возраста. По этой причине сотрудники зоопарка еще не придумали обезьяне кличку.

«С возрастом у него поменяется и окрас, шерсть станет темного, почти черного цвета. Большая редкость, если ярко-рыжий окрас сохранится на всю жизнь», — пояснила куратор коллекции пермского зоопарка Анна Аликина. По ее словам, сейчас малыш питается только молоком матери.

Лангуры считаются сложными в содержании, поэтому не широко распространены в зоопарках. Кроме того, известно, что обезьяны названного вида редко дают потомство. Отмечается, что для Джулии и Спайка это уже второй детеныш, в 2019 году у пары родилась самка по кличке Лилу.

Ранее сообщалось, что в зоопарке Екатеринбурга родились сразу шесть полосатых скунсов, их назвали Маффин, Мирон, Моби, Марго, Мона и Мэгги. Как рассказали сотрудники зоопарка, скунсы начинают открывать глаза только через две недели после рождения, а через месяц учатся занимать оборонительную позу и поднимать хвост, под которым находятся пахучие железы.