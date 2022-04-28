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В AliExpress рассказали о сложностях с российскими платежами

AliExpress столкнулась со сложностями при обработке платежей из России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

В AliExpress рассказали о сложностях с российскими платежами. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, виртуальная торговая площадка AliExpress Россия столкнулась с трудностями при обработке платежей, однако активно их решает.

Ранее стало известно, что AliExpress начала массово отменять заказы украинцев. Желающим приобрести товары приходило уведомление об отмене покупки. В сообщениях компании говорилось, что заказы закрыты, а вопрос о возврате оплаты находится в статусе «на рассмотрении».

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Марина Совина
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